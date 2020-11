Der Alarmruf aus den Direktionen der Bildungseinrichtungen ist daher entsprechend laut: An allen Ecken und Enden fehle es an Personal, die Überforderung der Verantwortlichen sei massiv. Besonders problematisch ist, dass es zu wenige Epidemieärzte gibt, die über Quarantänemaßnahmen bzw. deren Aufhebung in den Schulen entscheiden.