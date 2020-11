Wann haben Sie zuletzt ein Fax verschickt? Menschen unter 20 Jahren werden jetzt wahrscheinlich „Dr. Google“ konsultieren, was dieses „Telefax“ überhaupt ist - ältere können sich vielleicht noch dunkel an ihr letztes Mal erinnern. Die steirische Ärztekammer will aber offenbar an dieser Kommunikationsform festhalten - zumindest, wenn es darum geht, Kataract-Operationen an der Augenklinik Graz und der Augenabteilung Bruck anzumelden.