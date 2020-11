„Jammern hilft nicht“, sagt Martin Schiefer. Der Chef von „La Moda“ in der Halleiner Innenstadt hat wie viele andere Betriebe in Zeiten wie diesen mit großen Umsatzeinbußen zu kämpfen. In seinem kleinen Modegeschäft fällt das Einhalten der Abstandsregeln besonders schwer. „Viele trauen sich derzeit nicht zu mir“, sagt Schiefer.