Bei dem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt worden waren, fiel der Polizei nicht nur eine ungeladene Gaspistole in die Hände, sondern auch ein Mobiltelefon des Angeklagte (19). Darauf fanden die Beamten konkrete Hinweise auf umfangreichen Drogenkonsum, Drogenhandel und auf Überfälle auf Suchtgiftdealer in Ottensheim, Alberndorf und Linz-Urfahr, die die Angeklagten in unterschiedlicher Zusammensetzung verübt haben sollen.