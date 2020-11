Während die Auszählung der Stimmen auch acht Tage nach der US-Wahl noch immer nicht abgeschlossen ist, kam es am Mittwoch zu leichten Verschiebungen der bisher absehbaren Mehrheitsverhältnisse in einzelnen Bundesstaaten. So konnte Amtsinhaber Donald Trump Alaska gewinnen und in Arizona wieder leicht aufholen, dafür ist Joe Bidens Vorsprung in Georgia weiter angewachsen. Die Änderungen haben jedoch keinen Einfluss auf das letztliche Wahlergebnis.