Kornelia Haindl-Baumann (58) ist Schulsozialarbeiterin an der Musikmittelschule in Traun. Sie will die gute Entwicklung der Schüler unterstützen. Diese kommen aus 15 Nationen. Haindl arbeitet oft am „Mindestmaß an Kooperation zwischen Eltern, Kind und Schule, die unbedingt aufgebracht werden muss“.