Belegung ist enorm

Abseits des Zahlen-Horrors ist das Sportbecken im Wave fast durchgehend belegt. An 222 Vormittagen pro Jahr tummeln sich dort Schüler, Senioren blühen im Wasser auf. Allein der Schwimmclub Wörgl verweist – ausgenommen im Lockdown – im Schnitt auf 120 Kinder und 30 Erwachsene, die dreimal wöchentlich im Wave sind. „Die Alternativen in Innsbruck und St. Johann gibt es nur in der Theorie, denn sie sind weit weg und auch dort ist die Belegung groß“, so Vereinsobfrau Simone Aufinger. Für Teile des Schwimmabzeichens (15-minütiges Dauerschwimmen, Tauchen in zwei Metern Tiefe) sei ein Hotelpool ungeeignet.