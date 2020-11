„Ließen sich nicht einfangen“

Besitzer Walter Ledermair sah sich vor allem in sozialen Netzwerken mit heftiger Kritik konfrontiert. Er betont, dass er alle Tiere schon am 1. Oktober von der Alm gebracht hatte. „Zwei widerspenstige Gockel ließen sich von uns aber nicht einfangen. Als wir in der Woche darauf noch einmal nachsahen und Futter verstreuten, waren sie unauffindbar.“ Weil die Wanderin die Tiere erneut sah, wurde ein weiterer vergeblicher Versuch unternommen. Ein Wintereinbruch folgte, die Alm war unerreichbar.