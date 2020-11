Die Frau war mit ihrem Auto gegen 10 Uhr auf der Mölltal Straße in Richtung Winklern unterwegs, als sie in einer Rechtskurve plötzlich einem Reh ausweichen musste und dadurch über die Böschung geriet und mit ihrem Pkw frontal gegen einen Baum knallte. Dabei stellte sich das Fahrzeug auf die Fahrerseite, sodass sich die Lenkerin nicht mehr selbstständig befreien konnte. Zeugen setzten die Rettungskette in Gang. Die Feuerwehren Stall, Tresdorf, Rangersdorf und Winklern konnten das Auto wieder auf die Räder stellen und die Fahrerin aus dem Wrack befreien. Während der Bergungsarbeiten war die B 106 im Unfallbereich für den gesamten Verkehr gesperrt.