„Das zeigt, dass wir mit unserem Hütten-Konzept am Puls der Zeit sind und das bieten, was sich Gäste wünschen: Qualitätsvolle Kulinarik, besonderen Ausblick und die Möglichkeit, die Bergwelt für ein paar Nächte sein Zuhause nennen zu können“, freut sich Martha Schultz, Mitgründerin der Schultz Gruppe, welche die Wedelhütte in der Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach betreibt. Das Gebäude, welches durch seinen traditionellen Stil mit natürlichen Materialien gekennzeichnet ist, liegt auf 2350 Metern zwischen den Hausbergen Wimbach- und Marchkopf. Die Sonnenterrasse bietet Gästen einen Weitblick auf die Dreitausender der Zillertaler Alpen.