Pharma-Verband hofft auf „effektive Waffe“

Die Österreichischen Apothekerkammer meinte, es stehe die größte Impfaktion bevor, die das Land je gesehen hat. Sie bot sich als Partner zur Entwicklung einer Verteilungsstrategie an. Der Verband der pharmazeutischen Industrie (Pharmig) hatte am Mittwoch „Zuversicht, dass wir mit einer effektiven Waffe gegen das derzeit grassierende Coronavirus ins Jahr 2021 starten“, wie Pharmig-Generalsekretär Alexander Herzog mitteilte, aber warnte im Vorfeld vor einem Schnellschuss auf Kosten der Sicherheit: „Die Euphorie darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die zurzeit erforschten Wirkstoffe noch einiges an Tests zu bestehen haben.“