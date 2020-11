Es ist ein Widerspruch: Seit Wochen fordern Eltern und Schüler das Offenhalten von Bildungseinrichtungen. Um das schaffen zu können, startete am 4. November in den Bezirken Innsbruck und Innsbruck-Land ein Pilotprojekt mit Antigentests zur schnelleren Abklärung von Corona-Fällen an Schulen. Doch das Projekt droht nun ausgerechnet an der fehlenden Zustimmung von Eltern und Schülern zu scheitern.