Staatsanwaltschaft fand Beweise

Tatsächlich stritt der Vater alles ab, die „Frau“ am Video sei seine geheime Freundin, es sei außerdem Sex in einer anderen Wohnung. Doch Staatsanwältin Ursula Schrall-Kropiunig marschierte mit der Polizei auf - und fand Beweise wie Möbel, die auch am Video zu sehen sind, und den Rock der Tochter ...