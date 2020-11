Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona wird nach seiner erfolgreichen Gehirn-Operation laut seinem Anwalt Matias Morla am (heutigen) Mittwoch aus dem Spital in Buenos Aires entlassen. Der 60-Jährige werde aber sogleich in eine Spezialklinik überstellt, wo er sich nicht nur erholen, sondern auch wegen seiner Alkoholabhängigkeit behandelt werden soll.