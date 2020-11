Nicht gefragt

Kroos ist kein Fan der Superliga (das heißt: Einer Meisterschaft mit etwa 20 europäischen Superteams, wie etwa Real Madrid, Manchester United, Paris SG, etc). „Ich sag mal so, grundsätzlich, am Ende des Tages, entscheiden wir so etwas ja nicht. Wir Spieler werden ja nicht gefragt. Wir sind ja nur die Marionetten von FIFA und UEFA bei diesen neu erfundenen Sachen.“