Das Bundesheer hat am Mittwoch den Bundesländern eine Verdoppelung des Corona-Hilfseinsatzes angeboten, wenn die Behörden diese Hilfe anfordern. Ein entsprechendes Angebot haben Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und die jeweiligen Militärkommandanten allen Landeshauptleute unterbreitet. Aktuell befinden sich rund 500 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz in den Ländern, zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden, sei es beim Contact Tracing oder auch in Teststraßen.