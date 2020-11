61 Mitarbeiter waren bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens Ende September bei den zwei in die Pleite gerutschten Gesellschaften, die hinter Grieskirchner Bier standen, beschäftigt. Eineinhalb Monate später kamen bei der Prüfungstagsatzung am Konkursgericht neue Fakten auf den Tisch: Eine Gesellschaft wurde mittlerweile völlig geschlossen, der Personalstand schrumpfte auf 31 Beschäftigte - eine „Halbierung“ der Belegschaft! „Die Abfüllung passiert zwar noch in Grieskirchen, wurde an Externe ausgelagert“, erklärt Insolvenzverwalterin Ulla Reisch, wie es zu dem enormen Personalabbau kommen konnte.