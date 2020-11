Gerade dieses Jahr stellt uns als Menschen, als Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Wer vor Corona mit finanziellen Engpässen zu kämpfen hatte, hat es jetzt oft noch schwerer. Durch die Krise geraten aber auch Menschen, die das zuvor nicht geglaubt hätten in Notlagen - und gerade die kalte Jahreszeit, in der man mit höheren Energiekosten konfrontiert ist, macht es nicht einfacher. „Kronen Zeitung“ und Caritas unterstützen deshalb auch heuer wieder unverschuldet in Not geratene Familien und Einzelpersonen, die sich ihre Heizkosten nicht mehr leisten können. Neben zahlreichen Spenden von Leserinnen und Lesern helfen uns auch viele Firmen beim Helfen.