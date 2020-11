Südkorea will bis zum Jahr 2025 die ersten Transportdienste mit Flugtaxis starten. In der Hauptstadt Seoul stellte die Stadtverwaltung zusammen mit dem Transportministerium am Mittwoch eigenen Angaben zufolge einen Demonstrationsflug vor, bei dem eine zweisitzige Drohne sieben Minuten lang autonom etwa 1,8 Kilometer zurücklegte. Passagiere waren keine an Bord.