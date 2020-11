Der 20-Jährige, der am Abend des 2. November in der Wiener Innenstadt bei einem Terroranschlag vier Menschen tötete und mehr als 20 zum Teil schwer verletzte, hatte seine Wohnung für ein Feuergefecht mit der Polizei vorbereitet. In der Wohnung in der Wagramer Straße, die wenige Stunden nach dem Blutbad im Zuge einer Hausdurchsuchung aufgebrochen wurde, waren Möbel zusammengestellt und zu einer Deckung aufgebaut worden. Offenbar wollte der 20-Jährige für den Fall gewappnet sein, falls die Polizei ihn zu Hause aufsucht.