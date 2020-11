Auch heuer wird in liebevoller Kleinarbeit wieder ein stimmungsvoller Krippenpfad entlang der historischen Stadtmauer gestaltet. In der Zeit von 28. November bis 6. Jänner können Interessierte an handgearbeiteten, beleuchteten Krippen auf dem Rundweg entlang flanieren. Krippenbauer aus Radstadt und Umgebung zeigen in Schaufenstern und Schaukästen ihre Kunstwerke.