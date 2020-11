Am 22. Oktober verschwand ein 71-Jähriger aus dem Tiroler Oberland spurlos - eine Woche später wurde dessen Auto in Telfs gefunden. Die Polizei ging davon aus, dass der Mann eine Tour auf die Hohe Munde unternommen hatte. Eine Suchaktion am selben Tag blieb erfolglos. Am Mittwoch wurde bekannt, dass bereits am Allerseelentag, 2. November, eine Leiche in diesem Gebiet gefunden wurde. Die Identität konnte bis dato nicht zweifelsfrei geklärt werden, es dürfte sich aber um den Vermissten handeln.