Die PH in Eisenstadt bietet verschiedene Projekte an, die Lehrern und Schülern bei der Bewältigung von Ausnahmesituationen helfen soll. Mobbing und Gewalt im Klassenzimmer sowie der Umgang mit digitalen Medien und mögliche Gefahren dadurch werden aktiv im Klassenzimmer thematisiert. Vor allem „Fake News“ und Hass im Netz soll entgegengewirkt werden, bevor diese im schlimmsten Fall zu Radikalisierungen führen. Ziel ist es, präventiv in den Schulalltag einzugreifen und diesen nachhaltig zu verbessern.