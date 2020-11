In den vergangenen sieben Tagen ist die Zahl der Infektionen auf 531 pro 100.000 Einwohner gestiegen - anfangs war ein Wert von 50 als kritische Marke angesehen worden. Der bisher höchste Wert an täglichen Neuinfektionen war mit 8241 am Samstag vermeldet worden, danach gingen die Zahlen wieder nach unten, auf am Mittwoch 7514 neue Fälle binnen 24 Stunden. Dies lag einerseits daran, dass am Wochenende weniger Testungen bzw. Auswertungen stattfinden, andererseits daran, dass es offenbar Probleme mit den Einmeldungen gab, wie auch der Sprecher von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Mario Dujakovic, am Mittwoch auf Twitter bestätigte.