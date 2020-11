Wie krone.at bereits berichtete, ist die Empörung in ganz Italien groß. Lazio soll Schlüsselspieler wie Ciro Immobile, Lucas Lleiva und Torhüter Tomas Strakosha trotz positiver Tests in der Liga spielen lassen haben. Jetzt ist aber die Geduld des italienischen Gesundheitsamtes (ASL) am Ende. Man schaltete die Polizei ein.