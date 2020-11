„Ich habe kein Corona, ich habe kein Corona“: Dies sagte der angeklagte Afghane (29) immer wieder bei seinem Prozess im Landesgericht Salzburg. Uneinsichtig und aufbrausend gab er sich bei der per Video-Übertragung durchgeführten Verhandlung. Mitte Oktober war er laut Anklage trotz positiven Tests in den Zug gestiegen, wollte nach München. Doch an der Grenze schnappten ihn die Behörden. Urteil: 7 Monate teilbedingte Haft, einen Monat muss er absitzen. Nicht rechtskräftig.