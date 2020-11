Sperrstunde für die heimische Gastronomie: Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr mussten Wirte und Hoteliers ihre Betriebe schließen. Für viele eine große logistische und vor allem finanzielle Herausforderung. Dennoch sehen viele Betroffene durchaus hoffnungsvoll in die Zukunft und versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Bei einem Lokalaugenschein der „Krone“ ging es den Unternehmern dabei nicht nur um ihren Betrieb, sondern auch und vor allem um ihre Mitarbeiter. Mit allen Mitteln wird versucht, das Personal zu halten. Bernhard Pranger aus Rudersdorf hat seinen Gasthof Antonyus in Betriebsurlaub geschickt. „In der Gegend haben viele Kollegen auf Lieferservice umgestellt. Da bei uns im Süden die Nachfrage nicht so groß ist, habe ich darauf verzichtet und versuche mich so über Wasser zu halten“, so Pranger. Er hofft außerdem auf die versprochene Unterstützung vom Staat. „Wenn das tatsächlich 80 Prozent der Einnahmen vom November 2019 sind, ist das großartig“, sagt der Gastronom.