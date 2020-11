Frage nach der „Chronologie des Behördenversagens“

Die SPÖ wird deshalb in der Nationalratssitzung kommende Woche eine Dringliche Anfrage an den Innenminister richten. In Erfahrung bringen will die SPÖ etwa die „Chronologie des Behördenversagens“ und den damit verbundenen Informationsfluss, zum Beispiel, warum die Observation des späteren Attentäters durch den Verfassungsschutz beendet wurde und warum seine Aktivitäten in den sozialen Medien nicht bemerkt wurden.