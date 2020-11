Norwegische Medien berichteten, dass die am Vortag festgestellte Corona-Erkrankung von Israels Stürmer Munas Dabbur mit der Entscheidung zu tun habe. Israels Verband erklärte jedoch, dass dies nicht der Fall sei. Das Team von Trainer Willi Ruttensteiner trifft am Sonntag nun in der Nations League auswärts auf Tschechien. Auch die Tschechen plagen Infektionen mit dem Coronavirus.