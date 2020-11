Hilfe für Wirtschaftstreibende

Der Regierungschef kündigte zusätzliche Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaftsbranchen und die Berufsgruppen an, die am stärksten unter dem in einigen Regionen verhängten „Teil-Lockdown“ leiden. „Wir sind bereit, zugunsten all jener zu intervenieren, die weitere Verluste erleiden werden“, so der parteilose Premier. Contes Regierung hatte vorige Woche ein Hilfspaket von 2,9 Milliarden geschnürt, um die Folgen der Virus-Pandemie für die Wirtschaft abzufedern.