Sophia Loren denkt nicht an Pension: Während Netflix den Film „La vita davanti a sé“ (Das Leben vor sich) zeigt, in dem die 86-Jährige die Hauptrolle spielt, erscheint in Italien eine Biografie der Schauspielerin anlässlich ihres Karrierebeginns vor 70 Jahren. Das Buch von Paolo Lubrano mit dem Titel „Portami dentro questa magia“ (Führe mich in diese Magie hinein) reicht von Lorens Kindheit in armen Verhältnissen in Neapel bis zu den Erfolgen in Hollywood.