In den EM-Playoffs werden am Donnerstag die letzten Teilnehmer der Europameisterschaft 2021 ausgespielt. Eine Partie findet in Belgrad statt, wo Serbien im Marakana Stadion gegen Schottland bestehen will. Das Coronavirus ist dabei ein allgegenwärtiges Thema. So berichteten italienische und britische Medien von einer regelrechten Flucht von Inter Mailands Aleksandar Kolarov und Lazios Sergej Milinkovic-Savic.