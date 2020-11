In seiner fast 30-jährigen Polizeilaufbahn sei das ein Einsatz gewesen, „mit dem ich in dieser Form in Österreich nicht gerechnet hätte“, berichtete der 49-Jährige am Mittwoch in einer Aussendung der Landespolizeidirektion. Dennoch werde man im Training auf Amok- oder Terrorlagen vorbereitet. Einstudierte Handlungsabläufe seien fast automatisch abgelaufen. „Was brauche ich, was muss ich noch machen, was erwartet mich“, so der Polizist.