Kein Testpilot

Der frühere Weltmeister Lorenzo ist derzeit als Testfahrer beschäftigt. Vizeweltmeister Dovizioso hingegen startete nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Marc Marquez als Favorit in diese Saison, hatte aber in diesem Jahr mit zahlreichen Reifenproblemen zu kämpfen. Auf dem Red Bull Ring in Spielberg war er aber noch der Schnellste. Ein Testpilot-Angebot von Yamaha schlug er aus.