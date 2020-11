Viele Menschen gehen in Zeiten der Corona-Krise - und geschlossenen Fitnesscentern - gerne joggen. Allerdings gibt es viele Mythen rund ums Laufen. Während manche harmlos sind, können andere dem Körper schaden. Welche Fehler Sie vermeiden sollten, erfahren Sie im Video oben. Tipp: Lesen Sie auch: So werden auch Sie zum Läufer und So können Sie sich bei Schmerzen selbst helfen!