Eine wahre Tennis-Wasserschlacht: Petros Tsitsipas, der jüngere Bruder von Star-Spieler Stefanos, und sein Doppelpartner Aristotelis Thanos lieferten sich am Rande des Turniers in Kreta ein Duell der anderen Art. Auch ein Regensturm, der den Platz völlig überflutet hatte, konnte die beiden Tennisspieler nicht stoppen (oben im Video). In den sozialen Medien sorgen sie damit für Lacher.