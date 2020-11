Zur rechten Zeit am rechten Ort sind zwei Wiener Polizeibeamte am Abend des Terroranschlags in Wien gewesen. Als die beiden Polizisten gerade nahe dem Stadtpark anhielten, um auf dem Weg in die Innenstadt ihre beschusshemmende Kleidung anzulegen, wurden sie auf einen regungslos am Boden liegenden Mann aufmerksam und reagierten sofort.