Ungarn will Lizenz für russischen Impfstoff erwerben

Bereits jetzt haben die Russen mehrere Kooperationspartner - darunter auch Ungarn, Brasilien, Argentinien und Israel. Ungarn werde im Dezember mit der Einfuhr „kleiner Mengen von Impfstoffen“ aus Russland beginnen und diese in klinischen Studien testen, erklärte Ungarns Außenminister Peter Szijjarto in der Vorwoche. Lieferungen mit „großen Mengen“ von Impfstoffen sollten ab der zweiten Jänner-Woche folgen. Szijjarto ging allerdings nicht darauf ein, welche der russischen Vakzine Ungarn importieren beziehungsweise selbst herstellen will. Für eine Anwendung bzw. Produktion benötigt die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban eine EU-Zulassung.