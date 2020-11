Bereits am Dienstag kündigte der Landespressedienst an: „Es wurden nicht alle Zahlen ins EMS der AGES eingespielt, Fallzahl daher womöglich deutlich höher.“ Heute, Mittwoch, dann die Bestätigung: 886 Neuinfektionen in Kärnten! In diese hohe Zahl fallen aber auch die Nachmeldungen der letzten Tage hinein.