Lockmittel: Kostenloses Probeabo

Die Betreiber dieser Seiten versuchten Internetnutzer mit vorgetäuschten kostenlosen Angeboten in eine Abofalle zu locken, warnen die Verbraucherschützer. Doch nach der Registrierung könne man weder die beworbenen Filme oder Serien schauen, noch komme eine Vertragsbestätigung per E-Mail, in der man über die Kosten eines automatisch verlängerten Jahresabos informiert werde, hieß es.