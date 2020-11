Der Sparkassenplatz, an dem am 11. November, pünktlich um 11.11 Uhr die Inthronisation des Prinzenpaares über die Bühne geht, wird heute leer bleiben. Ebenso abgesagt ist der Kinderball auf der Werkstattbühne, der Altprinzen- sowie der Rosenmontagsball und der traditionelle Umzug am Faschingssonntag. „Für die übrigen Veranstaltungen wie etwa dem Kindernachmittag oder dem Schnorrapfohlaufzug am Leutbühel könnte es eine alternative Veranstaltung geben“, verspricht Lumper. Die beliebte Bregenzer Faschingszeitung „Schnorrapfohl“ wird diese Saison schließlich zum 70. Mal erscheinen.