Die meisten Neuinfektionen wurden am Mittwoch aus der Bundeshauptstadt gemeldet - 1427 Neuinfizierte gab es in Wien. Doch auch drei weitere Bundesländer mussten am Mittwoch Zahlen von mehr als 1000 Neuinfektionen melden. Nur knapp hinter Wien lag Oberösterreich mit 1396 neuen Fällen, Tirol meldete 1103 und Niederösterreich 1076 Neuinfektionen. In Kärnten wurden 886 Neuinfizierte registriert, in der Steiermark 869, in Salzburg 291, in Vorarlberg 272 und im Burgenland 194.