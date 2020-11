Vorgetäuschte Kredite, geheime Geldtransfers im Kuvert, Zehntausende Euro einfach in der Sakkotasche – frühere Mitarbeiter gewähren brisante Einblicke in die düstere Welt der Commerzialbank. Die Rolle der Vorständin, die kurz vor dem offiziellen Aus noch allein in der Bank gewesen sei, beleuchtet eine Ex-Angestellte.