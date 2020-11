In den 2010er-Jahren war der Schauspieler in unzähligen Liebesfilmen wie „Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?“ zu sehen. An einem gewissen Punkt hatte er jedoch genug von dem Genre und entschloss sich, eine Auszeit einzulegen. Dabei lehnte er sogar eine Rolle im Wert von umgerechnet 12 Millionen Euro ab.