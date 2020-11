Joachim Löw schlägt Alarm! Der deutsche Bundestrainer übt vor dem Testspiel der DFB-Auswahl am Mittwoch gegen Tschechien massive Kritik (siehe Video oben) an dem engen Terminplan, sagt: „Es wird auf dem Rücken der Spieler ausgetragen“. Deshalb gibt er unerfahrenen Spielern die Chance zur Empfehlung - Gündogan soll in den beiden Nations-League-Partien eine Schlüsselrolle übernehmen.