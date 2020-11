Stofftiere, Spiele, Bücher, Schals, Hauben oder einfach nur ein Gutschein, um sich auch selbst einmal etwas aussuchen zu dürfen - es sind bescheidene Wünsche, die Kinder und Erwachsene in den Einrichtungen der Caritas in ganz Österreich an das Christkind haben. In den vergangenen Wochen wurden in Obdachloseneinrichtungen, Pflegeheimen, Mutter-Kinder-Häusern und Betreuungsstätten für Menschen mit Behinderung zahlreiche Wunschbriefe geschrieben, gemalt und gebastelt. Denn viele Kinder und Erwachsene haben keine Angehörigen, die ihnen ihre Wünsche erfüllen. Im Vorjahr konnten dank Ihrer Hilfe fast 12.000 Packerln verschenkt werden.