5. DIESE IMPFSTOFFE BEFINDEN SICH IN DER WICHTIGEN PHASE 3

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) befinden sich derzeit Impfstoffe der Firmen BioNTech/Pfizer (USA), AstraZeneca (Oxford University, GB), Moderna (USA), Sinovac Biotech, Sinofarm (beide China), Natl.Gamaleya Forschungszentrum (RUS), Johnson&Johnson (USA) CanSino Biologics (China) und Novavax (USA) in der klinischen Phase 3 der Impfstoffherstellung. Sinovac Biotech musste in Brasilien einen Rückschlag hinnehmen, AstraZeneca unterbrach seine Studie nach dem Auftreten von Nebenwirkungen bei einem Probanden.