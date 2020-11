Die Regierung des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump verweigert Wahlsieger Joe Biden die gesetzlich vorgesehene Unterstützung bei der Übernahme der Amtsgeschäfte. Dies könnte zu einem eher turbulenten Übergang in die nächste Administration führen, da Trump ja auch noch an der juristischen Front gegen seine Niederlage kämft. Am Dienstag versuchte Außenminister Mike Pompeo am Rande einer Pressekonerenz mit ein wenig Augenzwinkern zu beruhigen: „Es wird einen reibungslosen Übergang zu einer zweiten Trump-Regierung geben.“