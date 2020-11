Spears wollte das Gericht in Los Angeles dazu bringen, ihre langjaähährige Managerin Jodi Montgomery anstelle ihres Vaters als Vormund zu bestimmen. Diese hatte den Posten 2019 temporär übernommen, als Jamie Spears an schweren Gesundheitsproblemen litt. Britney argumentiert nicht nur, dass ihr Verhältnis zu ihrem Vater zerstört ist. Sie wirft dem 68-Jährigen vor, ihr Geld aus dem Fenster geworfen zu haben, indem er mit der Tri Star Sports & Entertainment Group einen Vertrag abschloss, der dem Business Management einen fünfprozentigen Anteil an allen Brutto-Einnahmen von Spears zusicherte.