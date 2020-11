Suchtgift gegen Kopfschmerzen

Nach der Sicherstellung am Grenzübergang Karawankentunnel hat der Kroate die Zollfahnder sogar noch angefleht, ob er das Hasch nicht behalten könne, da er es sonst teuer in Deutschland kaufen müsse. „Der Lenker gab an, dass er das Suchtgift dringend gegen seine starken Kopfschmerzen brauche“, schildern Zollfahnder.